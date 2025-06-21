سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في الأردن والأمن يحذر من الاقتراب

أعلننت مديرية الأمن العام الأردني، السبت، تلقيها بلاغات عن سقوط طائرات مسيرة وأجسام مشبوهة في مناطق عدة بالمملكة دون إصابات، محذرا من الاقتراب منها.

فقد أفادت مديرية الأمن العام -في بيان- بتلقيها بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم السبت عن حوادث سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة (لم تحدد مصدرها) في مناطق عدة من المملكة.

وأضافت أن هذه الحوادث تسببت بأضرار مادية في منزل ومركبة بموقع واحد فقط، وهو منطقة الذنيبة في الرمثا شمال الأردن، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار في أي من المواقع الأخرى.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة باشرت بالتعامل معها والتحقيق فيها، وفق البيان ذاته.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة قد تكون خطيرة جدا، بسبب ما قد تحتويه على مواد متفجرة أو سامّة، ودعت إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عن هذه مثل الحوادث، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصة للتعامل والتحقيق.

والخميس، أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفي اليوم ذاته، أعلنت مديرية الأمن العام إصابة طفلين بسقوط طائرة مسيرة في لواء الأزرق وسط المملكة، في ثاني حادثة منذ بدء التصعيد، بعد إصابة 3 أشخاص في إربد شمال المملكة، جراء سقوط جسم مجهول، قبل أسبوع.

ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

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ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية، نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12، إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 بحالة خطرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.