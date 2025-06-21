سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال شمالي قطاع غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مشاهد تظهر استهدافها جنودا وآليات إسرائيلية غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد قيام عناصر السرايا بتجهيز وإعداد صواريخ وقذائف هاون ثم إطلاقها تجاه تحشيدات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بـ"عبوة برميلية شديدة الانفجار"، قالت إنها كانت مزروعة مسبقا في منطقة السناطي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس الجمعة، بثت سرايا القدس مشاهد توثق استهداف قوة مشاة إسرائيلية شرقي خان يونس، وتضمنت عملية رصد دقيقة للقوة الإسرائيلية الراجلة المكونة من 4 جنود -على الأقل- قبل استهدافها بقذائف الهاون عبر منصة إطلاق متحركة.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.