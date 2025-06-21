أخبار|النمسا

تحذير خليجي من استهداف المنشآت النووية بإيران

The Bushehr nuclear power plant is seen in a coastal village on the northern coast of the Persian Gulf in Bushehr province, 1090km (677 miles) south of Tehran, Iran, on April 29, 2024. Initially contracted with the German company Siemens in 1975 to provide electricity and diversify energy resources, the construction was halted due to the Islamic Revolution in 1979, and subsequent political sanctions led Germany to cease work. After a long delay, Iran reached an agreement with Russia in 2004 to complete the project. The Bushehr nuclear power plant, Iran's first and only active nuclear power plant, was fully operational and connected to the national electricity grid in 2011, 27 years after construction began. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
إسرائيل تصر على تدمير المنشآت النووية الإيرانية (غيتي)
21/6/2025

حذر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي استهداف للمنشآت النووية الإيرانية، مطالبين الوكالة بالقيام بمسؤولياتها في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماع بين السفراء ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في العاصمة النمساوية فيينا.

ويأتي الاجتماع وسط استمرار إسرائيل في استهداف منشآت نووية بإيران، بذريعة الخوف من تمكن طهران من صُنع قنبلة نووية.

ونقل السفراء خلال الاجتماع، قلق دول المجلس إزاء الأوضاع الراهنة، واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية، لا سيما القريبة جغرافيا من دول مجلس التعاون، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجاهزية والتدابير الوقائية.

وأكّد سفراء دول المجلس أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي على المستويين الإقليمي والدولي، ومتابعة الالتزامات الفنية والتشغيلية للدول في إطار نظام الضمانات الشاملة.

وحذر السفراء من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية، سواء التداعيات البشرية أو البيئية، باعتبار ذلك تهديدا مباشرا للسلامة الإشعاعية وللنظام الدولي للضمانات النووية، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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