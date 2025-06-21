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الهند: لن نعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع باكستان

SUKKUR, PAKISTAN - AUGUST 27: Villagers carry milk from their respective homes to the other side of a flooded river embankment and sell their produce to a middle man who will resell the milk to a hotel or store in the city on August 27, 2024 in Sukkur, Pakistan. During monsoon, selling milk is the sole income for a family. Villagers have been cut off from roads, the city and access to essential services. A boat taxi service is a lifeline for families to access schools, hospitals, basic alimentation, crops and livestock. Agriculture is the sole income for most families in this region. Annually, the Indus River expands for at least 10km on each side due to rain and melting glaciers in different parts of Pakistan and neighbouring countries, causing floods in the lower course of the river. The Indus River is a transboundary river of Asia running through Pakistan and the most important water resource to the Punjab and Sindh plains. Massive floods have recently impacted millions in South Asia where torrential rains have caused flash floods and landslides with several rivers overflowing and major dams at risk. The large economic disparities in the South Asia region have only magnified the sufferings of the most vulnerable and marginalized communities, with a large death toll and displacement figure year on year. In Pakistan, at least 242 people have lost their lives from July 1 to August 24, 2024. (Photo by Elke Scholiers/Getty Images)
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21/6/2025

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إن بلاده لن تعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع إسلام آباد، وسيجري تحويل المياه للاستخدام الداخلي بدلا من عبورها باتجاه باكستان.

وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة عام 1960 بعد مقتل 26 مدنيا، في كشمير الواقعة تحت سيطرة الهند، والذي وصفته الأخيرة بأنه عمل إرهابي. وكانت المعاهدة تضمن وصول المياه إلى 80% من مزارع باكستان عبر 3 أنهار تنبع من الهند.

ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكن الاتفاقية لا تزال معطلة رغم وقف إطلاق النار الذي توصلت له -الشهر الماضي- الجارتان المسلحتان نوويا بعد أسوأ قتال بينهما منذ عقود قُتل فيه أكثر من 70 شخصا في إطلاق صواريخ وهجمات بمُسيرات ونيران مدفعية.

وقال الوزير الهندي بمقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم السبت "لا، لن يعاد (العمل) بها أبدا.. سنأخذ المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان إلى (ولاية) راجستان عن طريق حفر قناة. وستحرم باكستان من المياه التي كانت تحصل عليها دون مبرر". وتقع راجستان شمال غرب الهند.

وتابع "لا يمكن إلغاء المعاهدات الدولية من جانب واحد، لكن لدينا الحق في تعليقها، وهو ما فعلناه".

ولم ترد الخارجية الباكستانية على طلب رويترز للتعليق، لكنها قالت في السابق إن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح لأحد الطرفين بالانسحاب من جانب واحد، وإن أي منع لمياه النهر المتدفقة إلى باكستان سيعتبر "عملا من أعمال الحرب".

وتدرس إسلام آباد أيضا الطعن على قانونية قرار الهند تعليق العمل بهذه المعاهدة بموجب القانون الدولي.

وحذر خبراء في مجال الأمن المائي في باكستان من أن استخدام نيودلهي المياه سلاحا يهدد قطاع الزراعة في بلادهم.

ويسهم القطاع الزراعي في ربع الناتج المحلي لباكستان وربع صادراتها، وهو مصدر رزق لأكثر من ثلث القوى العاملة، إضافة إلى أن معظم الطاقة الكهربائية المولدة مائيا أنشئت بالاستفادة من هذه الأنهار.

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المصدر: وكالات

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