70 شهيدا وغارات تستهدف المجوعين بغزة والموت عطشًا يترصّد أطفالها

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 70 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة، منهم 25 من المجوّعين ومنتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين وخيام النازحين في محيط مقبرة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى المعمداني بمدينة غزة، باستشهاد رجل وطفله في قصف على مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرقي المدينة.

وقال مراسل الجزيرة، إن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها على الباحثين عن الغذاء في شوارع ومناطق عدة بحي التفاح.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب نحو 10 جراء قصف على خيام تؤوي نازحين في شارع الشفاء غرب مدينة غزة. ووصف المصدر حالة عدد من المصابين بالخطرة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف استهدف محيط مركز لتوزيع المساعدات شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قال مصدر في مستشفى العودة، إن 4 من منتظري المساعدات استشهدوا وأصيب آخرون بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد، أسفرت عمليات الاستهداف المرتبطة بما يعرف بفخاخ المساعدات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني وإصابة 2649، إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة.

أطفال غزة

وعلى الصعيد الإنساني، حذر جيمس إيلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من موت أطفال غزة عطشا إذا استمر الحصار في القطاع.

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وقال إيلدر، إن الوضع الحالي في غزة هو الأكثر خطورة بالنسبة للأطفال، مشيرا إلى أن الدول رغم غضبها لا تكترث بما يحدث لأطفال غزة.

أبقت الأمم المتحدة جيش #الاحتلال الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لانتهاك حقوق الأطفال لعام 2024، موثّقة 8,554 انتهاكًا ضد 2,944 طفلًا فلسطينيًا، مع استمرار التحقيق في الأعداد رغم الفارق مع إحصاءات غزة. 📷لمتابعة التفاصيل على موقعنا: https://t.co/ax4NvT0QQh#طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/fhCP4aCLyX — وكالة قدس برس (@qudspressagency) June 20, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 185 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.