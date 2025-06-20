حذّر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن إسرائيل تواجه خطر استنزاف سريع للصواريخ الاعتراضية المتقدمة "آرو-3″، إذا استمرت الهجمات الصاروخية الإيرانية بوتيرة عالية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤول الدفاعي، إن مخزون إسرائيل من صواريخ "آرو-3″، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي شارف على النفاد، من الاستخدام الكثيف في الأسابيع الماضية.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميًا عدد الصواريخ التي أطلقها، فإن تقارير أميركية تحدثت عن استنزاف كبير في منظومات الدفاع المتقدمة، بما فيها آرو-3، و"حيتس-2″، ونظام "القبة الحديدية".

وأشار المسؤول الأميركي أيضًا إلى أن الولايات المتحدة نشرت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مزودة بأنظمة اعتراض قبالة السواحل الإسرائيلية، كجزء من خطة للدفاع متعدد الطبقات عن المجال الجوي الإسرائيلي، ولتخفيف العبء عن الدفاعات الأرضية.

وتتيح هذه السفن للولايات المتحدة اعتراض الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى في مراحل مبكرة من الإطلاق، وتمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لإعادة التزود وإعادة تموضع بطارياتها.

ويبدو أن المخاوف الأميركية لا تقتصر على إسرائيل وحدها، إذ عبّر المسؤول الأميركي عن "قلق حقيقي" من حجم الصواريخ الاعتراضية المتوافرة للولايات المتحدة في حال استمر التصعيد، لافتًا إلى أن استمرار نقل صواريخ "إس إم-3" إلى إسرائيل "يقلّص المخزون الأميركي من هذه الذخائر عالية الدقة والغالية الثمن"، ويؤثر على استعداد واشنطن لمواجهة تهديدات في جبهات أخرى.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن تكلفة تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وصلت إلى نحو 285 مليون دولار في اليوم الواحد، وهو رقم يكشف التحديات التي تواجهها تل أبيب في حال استمرار الاشتباك مع طهران.

ومنذ فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات غير مسبوقة على إيران شملت قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وبلغ عدد الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحا، معظمهم مدنيون، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلفت نحو 25 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2500 جريح، وفق بيان وزارة الصحة الإسرائيلية.