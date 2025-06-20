كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف استهداف "رموز النظام" الإيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة، إنه أصدر توجيهات للجيش بتكثيف الهجمات على "رموز النظام" في العاصمة الإيرانية طهران لزعزعة الاستقرار.

جاء ذلك في بيان مكتوب، صدر عن مكتب كاتس في ظل تهديدات إسرائيلية متلاحقة باستهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، على خلفية الهجمات المتبادلة بين تل أبيب وطهران منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وذكر البيان، أن كاتس أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بـ"تكثيف الهجمات على أهداف النظام في طهران"، لـ"زعزعة استقرار النظام وزيادة ردع إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ودعا كاتس في تعليماته إلى "ضرب جميع رموز النظام وآليات قمع الشعب مثل الباسيج (قوات إيرانية شبه عسكرية) وقاعدة نفوذ النظام، مثل الحرس الثوري، وتحقيق إجلاء واسع النطاق للسكان من طهران"، حسب المصدر ذاته.

وقال كاتس، وفق ذات البيان، إن تعليماته جاءت أيضا "استمرارا في إلحاق الضرر بالمنشآت والعلماء الإيرانيين، لإحباط البرنامج النووي لطهران".

وكان كاتس هدد في منشور أمس الخميس، على منصة "إكس"، باغتيال خامنئي، وقال إنه لا يمكن السماح بوجود شخص مثل خامنئي على قيد الحياة، لأنه يريد تدمير إسرائيل، وأضاف أنه "هدف لا يمكن السماح باستمراره "على حد قوله.

وكشف أنه وجه الجيش بالتنسيق مع نتنياهو لتصعيد الهجمات على أهداف وصفها بأنها إستراتيجية وتابعة لإيران، مضيفا أن هدف الهجمات هو إزالة التهديدات عن إسرائيل وزعزعة النظام الإيراني.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي مَن وصفه بالديكتاتور الإيراني باستهداف مستشفيات وبنايات سكنية في إسرائيل، وقالت إن هذه من أخطر جرائم الحرب، مهددا بمحاسبة المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويُعرف عن كاتس كثرة تهديداته وتوعداته، حيث كان توعد الاثنين الماضي سكان طهران بـ"دفع الثمن قريبا"، عقب رد صاروخي إيراني فجر ذلك اليوم على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران.

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وقبل ذلك هدد كاتس "بحرق طهران" وضرب المنشآت النووية ومنظومات الدفاع الجوي في إيران، إذا استمرت في إطلاق الصواريخ.

ومنذ فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات غير مسبوقة على إيران شملت قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وبلغ عدد الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحا، معظمهم مدنيون، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلفت نحو 25 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2500 جريح، وفق بيان وزارة الصحة الإسرائيلية.