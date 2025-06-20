مظاهرة في فيينا تندد بهجمات إسرائيل على فلسطين وإيران

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة احتجاجية استنكر المشاركون فيها الهجمات الإسرائيلية على فلسطين وإيران.

وتجمّع المتظاهرون في شارع ماريا هيلفر ستراسه بفيينا تحت شعار "ضعوا حدا لعدوان إسرائيل"، ورفعوا أعلام فلسطين وإيران.

وهتف المشاركون شعارات مثل "حرروا فلسطين"، و"لا للإبادة الجماعية في غزة"، و"ارفعوا أيديكم عن إيران"، وطالبوا بإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وقالت أمينة -وهي إحدى منظمي المظاهرة- إن المشاركين اجتمعوا من خلفيات دينية وعرقية مختلفة، ليرفعوا صوتهم ضد الظلم الواقع أمام أنظار العالم.

وأضافت أن العالم يشاهد المعتدي على مدار الساعة عبر البث المباشر، مشيرة إلى أن كثيرين يختارون الصمت تجاه حقيقة أن إسرائيل تمارس الإرهاب وتنشر الشر في العالم.

وأشارت أمينة إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.