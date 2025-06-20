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غروسي يحذر من "عواقب وخيمة" إذا قصفت إسرائيل مفاعل بوشهر

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 20: Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, speaks via video during a UN Security Council meeting on threats to international peace and security at the United Nations headquarters on June 20, 2025 in Washington, DC. The Security Council is holding an emergency session to address the escalating conflict between Israel and Iran. The meeting was requested by Iran and backed by Algeria, China, Pakistan, and Russia. UN Secretary-General Antonio Guterres is expected to brief the council. The United Nations has called for an immediate de-escalation and ceasefire. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
غروسي قدم إحاطة لمجلس الأمن بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية التي قصفتها إسرائيل (الفرنسية)
20/6/2025

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن الأضرار التي أصابت المواقع النووية الإيرانية جراء الحرب الإسرائيلية، محذّرا من "عواقب وخيمة" إذا استهدفت إسرائيل مفاعل بوشهر.

وقال غروسي في إحاطة عبر الفيديو خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الحرب بين تل أبيب وطهران إن "الهجمات على إيران تسببت بتدهور كبير للأمن والسلامة في المنشآت النووية".

وأوضح أنه تم استهداف البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وأن منشأة لأجهزة الطرد المركزي قد تضررت، كما خلفت الضربات أضرارا في 4 منشآت بموقع أصفهان النووي.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تتبع للأمم المتحدة- إنه لا يوجد حاليا نشاط إشعاعي يهدد المدنيين، "لكن ذلك يمكن أن يحدث، ونحن نتابع ذلك بدقة".

وحذر غروسي من أن أي هجوم على منشأة بوشهر النووية ستكون له "عواقب وخيمة"، وقد يؤدي إلى أضرار بيئية.

ويقع هذا المفاعل في مدينة بوشهر على الضفة الشمالية لمياه الخليج، ويعد حجر الأساس للبرنامج النووي الإيراني.

وتشن إسرائيل حربا على إيران منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، حيث استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -بينهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في عدة مدن إسرائيلية.

وقال غروسي في كلمته اليوم إنه "يجب العمل من أجل حلول دبلوماسية مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأشار إلى أن مخزون اليورانيوم الإيراني "لا يزال تحت الضمانات"، لكنه قال إن من المهم للوكالة أن تستأنف التفتيش في المواقع الإيرانية في أقرب وقت، وسيجري ذلك "حين تسمح الظروف الأمنية".

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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