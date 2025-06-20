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مباجثات جنيف بشأن إيران تُبقي باب التفاوض مفتوحا دون اختراق للأزمة

TOPSHOT - Germany's Foreign Minister Johann Wadephul (C), flanked by Britain's Foreign Secretary David Lammy (L), France's Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noel Barrot (2nd R) and EU High Representative and Vice-President for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas (R), makes a statement following their meeting with Iran's Foreign Minister on Tehran's nuclear programme, at the Intercontinental Hotel in Geneva, on June 20, 2025, aside of a meeting of European Foreign Ministers, as European countries call for de-escalation of tensions after Israeli bombings aimed at breaking Iranian nuclear program.
وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول (وسط)، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي جرت في جنيف (الفرنسية)
20/6/2025-|آخر تحديث: 22:13 (توقيت مكة)

اختُتمت في جنيف اليوم الجمعة جولة محادثات بين إيران ووزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط أجواء مشحونة نتيجة التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لمواصلة المسارات الدبلوماسية، لكنه جدّد رفض طهران لأي تفاوض يتعلق بقدراتها العسكرية أو أنظمتها الدفاعية، مشدداً على ضرورة حصر المحادثات بالملف النووي فقط.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه "لا حل عسكرياً للأزمة النووية الإيرانية"، معتبراً أن "الحوار هو المسار الوحيد القادر على ضمان نتائج طويلة الأمد".

أما نظيره الألماني يوهان فاديفول فشدد على ضرورة إشراك الولايات المتحدة بشكل مباشر في أي مفاوضات مقبلة، مؤكداً أن "مشاركة واشنطن أصبحت حاسمة لكسر الجمود".

GENEVA, SWITZERLAND - JUNE 20: Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi (C) speaks to media after his meeting with the E3 group of European ministers on June 20, 2025 in Geneva, Switzerland. The European ministers have said they are seeking a diplomatic solution to avert the escalating war between Israel and Iran, in which US President Trump has threatened to intervene. Prior to meeting with the Iranians, the Europeans were also meeting with EU foreign policy chief Kaja Kallas. (Photo by Sedat Suna/Getty Images)
عراقجي جدّد رفض طهران لأي تفاوض يتعلق بقدراتها العسكرية (غيتي)

ورحّب بيان مشترك لوزراء خارجية الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بـ"الجهود الأميركية المستمرة لإيجاد حل تفاوضي"، مؤكداً "الاستعداد للقاء مجدداً في المستقبل القريب"، وشدد البيان على "الحاجة الملحّة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، معبّراً عن "القلق المتواصل من توسّع البرنامج النووي الإيراني بما يتجاوز الأغراض المدنية الموثوقة".

وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن "الحفاظ على قنوات الاتصال مع إيران بات ضرورة استراتيجية"، وأن "إغلاق باب الحوار سيفتح أبواباً لا يمكن السيطرة عليها".

ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع إلى مواجهة إقليمية أوسع.

ومع تصاعد التوتر، أجمعت الدول الأوروبية المشاركة في محادثات جنيف على ضرورة "الامتناع عن أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد"، بحسب البيان الختامي.

وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، ستيف ويتكوف، يجري محادثات منتظمة مع المسؤولين الإيرانيين، بشكل مباشر وغير مباشر، موضحاً أن قطر تلعب دور الوسيط بين الجانبين.

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وأضاف المسؤول أن الرئيس دونالد ترامب ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الملف الإيراني والتصعيد العسكري الإقليمي.

ومنذ فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجمات غير مسبوقة على إيران شملت قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وبلغ عدد الضحايا الإيرانيين 224 قتيلا و1277 جريحا، معظمهم مدنيون، ومن جانبها ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة خلفت نحو 25 قتيلا إسرائيليا وأكثر من 2500 جريح، وفق بيان وزارة الصحة الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة

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