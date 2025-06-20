ردت إسرائيل بحدة على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم التي أعلن فيها أن الحزب يقف إلى جانب إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم إن "الأمين العام لحزب الله لم يتعلم من مصير أسلافه ويهدد بالتحرك ضدنا بأوامر من خامنئي"، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف كاتس أنه ينصح "حزب الله بالحذر وبأن يدرك أن إسرائيل فقدت صبرها تجاه من يهددها"، على حد تعبيره.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد قال كاتس في بيان: "أنصح الوكيل اللبناني أن يلزم الحذر ويدرك أن إسرائيل فقدت صبرها حيال الإرهابيين الذين يهددونها" مضيفا أنه "إذا حصل إرهاب، لن يعود هناك حزب الله".

ليس على الحياد

وكان قاسم أكد أمس الخميس أن حزب الله ليس على الحياد في الصراع الدائر حاليا بين إيران وإسرائيل، وأنه يقف إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، والتصرف بما تراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان.

وانتقد قاسم -حسب موقع قناة المنار الناطقة باسم الحزب- الهجوم الإسرائيلي على إيران، وقال إن "الذرائع المزعومة مثل تخصيب اليورانيوم وبرنامجها النووي لأغراض سلمية هو حق قانوني كفله القانون الدولي، ولا يشكل ضررا لأحد، بل هو مساهمة علمية لتقدم إيران والمنطقة".

ووصف التهديدات الأميركية ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والعدوان على إيران بأنها "عدوان على شعوب المنطقة وأحرار العالم"، محذرا من أن سياسة أميركا تأخذ المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار.

وكان حزب الله ندد بالضربات الإسرائيلية على إيران غداة اندلاع المواجهة بين الطرفين الأسبوع الماضي، لكنه لم يعلن عن استعداده للدخول فيها بعد خوضه حربا دامية مع إسرائيل انتهت بوقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يشهد خروقات متكررة من جانب تل أبيب.