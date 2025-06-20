القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال جنوب خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة استهداف مقاتليها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مقاتليها "دكوا جنود وآليات العدو" بقذائف الهاون في منطقة قيزان النجار، واستهدفوا بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم كيبوتس نيريم والعين الثالثة شرق خان يونس.

بدورها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قنص جندي إسرائيلي اليوم، مشيرة إلى أنه كان يستهدف المدنيين شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وكانت القسام كشفت -أمس الخميس- عن تدمير مقاتليها 3 دبابات من طراز ميركافا بـ"عبوات شديدة الانفجار"، مشيرة -في بيان- إلى أن تدمير هذه الدبابات جرى منتصف الشهر الجاري شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأكدت أن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- قنص جندي إسرائيلي شرقي حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة) في السادس من الشهر الجاري.

كما قالت سرايا القدس -في وقت سابق- إن مقاتليها أسقطوا مسيّرة إسرائيلية نوعية من نوع "ماتريس 600" شرقي حي التفاح (شرقي غزة).

وبثت سرايا القدس قبل يومين مشاهد مصوّرة، قائلة إن مقاتليها فجروا دبابة إسرائيلية بـ"عبوة برميلية شديدة الانفجار"، في أثناء توغلها غرب عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

والأربعاء الماضي، أعلنت القسام قتل عسكري إسرائيلي قنصا شرق خان يونس، في عملية مشتركة مع سرايا القدس، في حين أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي برتبة رقيب أول.

ويأتي ذلك ضمن مواجهات الفصائل الفلسطينية مع قوات الاحتلال في غزة، إذ تشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 185 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.