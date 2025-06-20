عاجل | المشاهد تظهر عناصر القسام يلاحقون دبابة إسرائيلية انسحبت من مكان الاشتباك شرق خان يونس

عاجل | المشاهد تظهر عناصر القسام يلاحقون دبابة إسرائيلية من المسافة صفر فرت من مكان الاشتباك شرق خان يونس

عاجل | المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة توثق اشتباك عناصر القسام مع الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر

عاجل | المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة توثق كمينا قتل فيه ضابط وجندي إسرائيليان وأصيب عدد آخر

عاجل | الجزيرة تعرض بعد قليل مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوات الاحتلال شرق خان يونس

التفاصيل بعد قليل..