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عاجل | الجزيرة تعرض بعد قليل مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوات الاحتلال شرق خان يونس
20/6/2025-|آخر تحديث: 19:58 (توقيت مكة)
عاجل | المشاهد تظهر عناصر القسام يلاحقون دبابة إسرائيلية انسحبت من مكان الاشتباك شرق خان يونس
عاجل | المشاهد تظهر عناصر القسام يلاحقون دبابة إسرائيلية من المسافة صفر فرت من مكان الاشتباك شرق خان يونس
عاجل | المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة توثق اشتباك عناصر القسام مع الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر
عاجل | المشاهد التي حصلت عليها الجزيرة توثق كمينا قتل فيه ضابط وجندي إسرائيليان وأصيب عدد آخر
عاجل | الجزيرة تعرض بعد قليل مشاهد حصلت عليها لكمين مركب نفذته كتائب القسام ضد قوات الاحتلال شرق خان يونس
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة