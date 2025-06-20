شاهد.. سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية راجلة شرقي خان يونس

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة مشاهد توثق استهداف قوة مشاة إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة للقوة الإسرائيلية الراجلة المكونة من 4 جنود -على الأقل- قبل استهدافها بقذائف الهاون عبر منصة إطلاق متحركة.

وأظهرت المشاهد أيضا لحظة سقوط قذائف الهاون على القوة المستهدفة وإصابتها إصابة مباشرة، وفق فيديو السرايا.

وأمس الخميس، أعلنت سرايا القدس تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" بـ"عبوة برميلية شديدة الانفجار" قالت إنها كانت مزروعة مسبقا شمالي بلدة الفخاري شمال شرقي خان يونس.

وبالطريقة ذاتها، أعلنت السرايا تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة جورة اللوت جنوبي خان يونس.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران فجر 13 يونيو/حزيران الجاري.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.