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تحقيق بريطاني بعد إلحاق ناشطين مناصرين لفلسطين أضرارا بطائرتين عسكريتين

One of two activists from Palestine Action approaches a military aircraft on an e-scooter at RAF Brize Norton, to damage it with red paint and crowbars, in Carterton, Britain, June 20, 2025, in this still image obtained from handout video. The group's action was in protest of British military assistance to Israel, claiming that they, "interrupted Britain's direct participation in the commission of genocide and war crimes across the Middle East", stating on their website. Palestine Action/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
أحد ناشطي حركة "فلسطين أكشن" يقترب من طائرة عسكرية على دراجة سكوتر ليرش عليها طلاء أحمر (رويترز)
20/6/2025

أمر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق شامل ومراجعة للإجراءات الأمنية في القواعد العسكرية، عقب اقتحام اثنين من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة لفلسطين قاعدة "برايز نورتن" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أكسفوردشير، وسط إنجلترا، وتخريبهما طائرتين عسكريتين.

وقال هيلي في منشور على منصة "إكس" إن "تخريب طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني أمر غير مقبول على الإطلاق"، مضيفا أنه "منزعج للغاية من ذلك وأمرتُ بإجراء تحقيق ومراجعة الأمن بشكل عام في قواعدنا".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها الحركة على المنصة نفسها، ناشطين يتجولون داخل القاعدة على دراجات "سكوتر" ويرشون طلاء أحمر على محركات طائرتين من طراز "فوياجر"، كما استخدموا عتلات لإحداث أضرار إضافية، وتركوا علما فلسطينيا على المدرج.

وقالت الحركة في بيان إن الهجوم يأتي احتجاجا على استمرار الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل، رغم التنديد العلني بالحرب على غزة، مشيرة إلى أن بريطانيا "تواصل إرسال شحنات عسكرية، وتطلق طائرات استطلاع فوق غزة، وتزود الطائرات المقاتلة الأميركية والإسرائيلية بالوقود".

BRIZE NORTON, ENGLAND - JUNE 31: In this handout image provided by the Ministry of Defence, A Royal Air Force C-130 Hercules transport aircraft flown by an all-woman crew prepares for take off to perform a flypast over Wembley Stadium for the UEFA Women's EURO 2022 final on July 31, 2022 in Brize Norton, United Kingdom. A Royal Air Force C-130 Hercules transport aircraft flanked by two Typhoon fighter jets flew over Wembley Stadium on Sunday afternoon before the final of the European Women's Football Championship. The aircraft flew over at 4:57 p.m., immediately after the national anthems, for the final between England and Germany. The Hercules flew from RAF Brize Norton in Oxfordshire and the Typhoon flew from RAF Coningsby in Lincolnshire. The Hercules was flown by an all-woman crew, captained by Flight Lieutenant Lauren who has been in the RAF for 12 years. She has deployed all over the world, including Afghanistan, where she helped train the first women Afghan pilots. (Photo by MoD Crown Copyright via Getty Images)
طائرة عسكرية تستعد للتحليق من قاعدة برايز نورتن العسكرية بوسط إنجلترا (غيتي-أرشيف)

وأضافت أن "بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي شريك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط".

كما ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالحادثة واصفا إياها بأنها "عمل تخريبي شائن"، فيما أكدت وزارة الدفاع أنها تدين بشدة ما وصفته بـ"تخريب أصول سلاح الجو الملكي"، مشيرة إلى تعاونها مع الشرطة التي فتحت تحقيقا في "تخريب جنائي واقتحام".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الحادث لم يؤثر على خطط أو عمليات الطيران، وإن مراجعة أمنية شاملة تُجرى حاليا في جميع المواقع الدفاعية البريطانية.

وتعد قاعدة برايز نورتن أكبر قاعدة جوية في المملكة المتحدة، وتستخدم في عمليات التزود بالوقود والنقل الجوي، وتدعم رحلات إلى قاعدة أكروتيري في قبرص، وهي أكبر قاعدة بريطانية في الشرق الأوسط.

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وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد الدعم الغربي لإسرائيل، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي أسفرت عن أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة كبيرة.

المصدر: وكالات

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