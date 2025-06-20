بوركينا فاسو وروسيا توقعان اتفاقية إقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة

وقّعت بوركينا فاسو وروسيا اتفاقية حكومية مشتركة لإنشاء محطة طاقة نووية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وجرى التوقيع بين وزير الطاقة والمعادن والمحاجر البوركيني، ياقوبا زابري غوبا، والمدير العام لوكالة "روساتوم" الروسية، ألكسي ليخاتشوف.

وقال غوبا إن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية في المسار الإداري نحو بناء المحطة، مشيرا إلى أن "روساتوم" ستقدّم عرضا تقنيا وماليا ستدرسه الحكومة البوركينية تمهيدًا لانطلاق المفاوضات الفنية والمالية بشأن تنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس البوركيني، إبراهيم تراوري، في يوليو/تموز 2023، عن نية بلاده التعاون مع روسيا لإنشاء محطة نووية سلمية، ضمن خطة وطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكة مع روسيا.