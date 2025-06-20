كوت ديفوار تنفي وجود أزمة مع أميركا رغم إجراءات الهجرة الأخيرة

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية أن العلاقات بين كوت ديفوار والولايات المتحدة تسير في مسار إيجابي، مشيرا إلى استمرار التنسيق الوثيق مع السفارة الأميركية في أبيدجان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خُصص لتبديد المخاوف بشأن تأثير قيود الهجرة الأميركية الأخيرة على العلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث أن واشنطن طلبت من السلطات الإيفوارية مجموعة من الوثائق في إطار إجراءات إدارية متعلقة بسياسة الهجرة، مؤكدا أن لدى بلاده مهلة تمتد لشهرين للاستجابة لهذا الطلب، ومشددا على أن هذه الخطوة لا تعد عقوبة، بل إجراء روتيني في سياق تعزيز الرقابة على الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن كوت ديفوار ليست من الدول المشمولة بقيود مشددة، ولا تواجه وضعا مقلقا، لافتا إلى أن الإجراءات الأميركية تأتي ضمن سياسة داخلية تتبناها إدارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير القانونية، وهي لا تستهدف أبيدجان بشكل خاص.

وأكد المسؤول أن الحكومة الأميركية تعتمد سياسة صارمة في هذا الملف، وهو ما يتطلب أحيانا إجراءات تقنية وإدارية لضمان فاعلية التنفيذ، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا وجود لأي أزمة دبلوماسية بين الجانبين، بل إن التعاون لا يزال قائما في إطار من الاحترام المتبادل.

واختتم المتحدث تصريحه بالتأكيد على التزام بلاده بتعهداتها الدولية، مشيرا إلى أن الخطوات الجارية تتم في إطار إداري بحت يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل التنسيق بين الجانبين مستقبلا.