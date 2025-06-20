إصابة 18 إسرائيليا في هجوم صاروخي إيراني جديد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 18 شخصا أصيبوا إثر تعرض مبنى في جنوب إسرائيل إلى إصابة مباشرة بصاروخ إيراني.

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الجيش رصد هجوما صاروخيا إيرانيا، بينما دوت صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل.

وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أنه تم بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية تجاه الصواريخ الإيرانية، بينما أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن سقوط صاروخ على موقع في جنوب اسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو صحراء النقب التي تضم قاعدة نيفاتيم الجوية.