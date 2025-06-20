الأردن: سقوط نحو 100 مقذوف وشظية منذ بدء المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، الخميس، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران قبل أسبوع.

ونقل التلفزيون الأردني عن مدير الاستجابة الإعلامية في المركز أحمد النعيمات، قوله إن المقذوفات تناثرت في مواقع متعددة ولا يمكن التحكم بمكان سقوطها، مؤكدا في الوقت نفسه أن مستوى المخاطر في الأردن حتى اللحظة غير مقلق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، إصابة طفلين بسقوط طائرة مسيّرة في لواء الأزرق وسط البلاد، في ثاني حادثة منذ بدء المواجهة، بعد إصابة 3 أشخاص السبت، في إربد (شمال) جراء سقوط جسم مجهول.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عن سقوط أجسام غير معروفة في عدد من المحافظات، بينها العاصمة عمّان، دون تسجيل إصابات، فيما لم تحدد طبيعة هذه الأجسام أو مصدرها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران على هذا الهجوم بإطلاق صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوّح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.