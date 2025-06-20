إسرائيل.. 30 ألف مطالبة بالتعويض جراء هجمات إيران

أفاد صندوق التعويضات الإسرائيلي اليوم الجمعة بتلقيه 30 ألفا و735 مطالبة منذ بداية الحرب مع إيران تتوزع بين أضرار بالمنازل أو المركبات والمعدات، وذلك جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية في ظل المواجهة المستمرة بين طهران وتل أبيب.

وأوضح الصندوق أن هناك 25 ألف شكوى التعويض متعلقة بأضرار لحقت بالمباني، في حين أن هناك 3 آلاف مطالبات تتعلق بمطالبات التعويض متعلقة بأضرار لحقت بالمعدات و2623 مطالبة جراء أضرار بأضرار لحقت بالمركبات.

وأكد إجلاء 3 آلاف شخص من منازلهم أمس الخميس، لافتا إلى أن إجمالي من جرى إجلاؤهم منذ بداية الحرب مع إيران بلغ 8190 شخصا.

وكانت مؤسسة التأمين الإسرائيلية أفادت أمس الخميس بإجلاء 5 آلاف إسرائيلي من منازلهم إثر تضررها بالقصف الصاروخي الإيراني، مشيرة إلى أن 22 ألفا و932 شكوى قُدّمت إلى صندوق التعويض إثر الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وتأتي هذه الأرقام في حين تعتم إسرائيل على خسائرها جراء الصواريخ الإيرانية وتحظر النشر ومشاركة مواقع القصف والدمار تحت ذرائع ما تسميه "الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل".

واليوم الجمعة، ذكر إعلام إسرائيلي أن أضرارا لحقت بمبنى جراء سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل، في حين أقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع دون التمكن من اعتراضه.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 54 مصابا وصلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم نتيجة الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أن أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

ويأتي ذلك ضمن الهجمات المتبادلة، إذ بدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/حزيران الجاري هجوما واسعا على إيران بقصف مبانٍ سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

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ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرارا مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.