قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته كتبوا أسماءهم إلى جانب طغاة مثل هتلر، منتقدا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي حذر من أنه يقترب من "نقطة اللاعودة".

وأكد أردوغان في كلمة له، بمنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أن العالم الإسلامي يمر حاليا بمرحلة صعبة، وقال إن "الحرب والصراعات والفوضى وسُحب عدم الاستقرار غطت جغرافيا حضارتنا. منذ عامين، أينما نوجه أنظارنا نُصدم بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن نتنياهو وحكومته "من خلال ما ارتكبوه من جرائم بوقاحة، ومن دون أي احترام للقوانين طوال الشهور الماضية، كتبوا أسماءهم إلى جانب الطغاة مثل هتلر وبول بوت".

وقال إن إسرائيل التي تشتكي اليوم من تضرر مستشفياتها نفذت أكثر من 700 هجوم على وحدات صحية في غزة فقط، بينما يتم بوحشية استهداف من يقفون في طوابير الطعام بغزة لنيل كسرة خبز أو قليل من الحساء.

واعتبر الرئيس التركي أن "من حوّل غزة إلى أكبر معسكر اعتقال في العالم لا يحق له الحديث عن جرائم حرب، فذلك ليس مجرد تناقض، بل وقاحة وانعدام للخجل".

وتابع أن غزة تشهد منذ 21 شهرا إحدى أكثر الفظائع خزيا في العصر الحديث، معتبرا أن حكومة نتنياهو المسؤولة الأولى عن الإبادة الجماعية في غزة "والصامتين حيال المجازر شركاء في الجريمة".

مكيدة نتنياهو

وحذر أردوغان القوى المؤثرة على إسرائيل من الوقوع في "مكيدة نتنياهو"، وطالبها بأن تستخدم نفوذها لإرساء وقف النار والهدوء في المنطقة، داعيا إلى "رفع الأيدي عن الزناد" في الصراع بين إيران وإسرائيل قبل مزيد من الدمار والدماء.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "لم تتردد أبدًا في الوقوف إلى جانب المظلومين رغم استهدافه وحكومته من قبل اللوبي الصهيوني". ووجه التحية "لشباب فلسطين الأبطال، وشباب غزة الشجعان، الذين يدافعون ببسالة عن أرضهم التي وُلدوا عليها منذ 622 يوما في وجه الهجمات الوحشية التي تشنها حكومة إسرائيل".

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في السياق نفسه، وخلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة، أكد أردوغان أن مرحلة الصراع التي بدأت مع الهجوم الإسرائيلي على إيران زادت التهديدات لأمن المنطقة إلى أعلى مستوى.

وقال بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي على إيران والعلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية.

وحذر أردوغان خلال الاتصال من أن هجمات إسرائيل على إيران قد تضر بالمنطقة وأوروبا من حيث الهجرة واحتمال حدوث تسربات نووية، مؤكدا أن السبيل لحل الخلافات النووية مع إيران هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومنذ 13 يونيو/حزيران تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.