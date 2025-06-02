قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، وذلك في استهداف عربة عسكرية من طراز "همر" بصاروخ مضاد للدروع في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن الحادث الأمني الصعب في غزة لا يزال مستمرا، وأن 3 مروحيات إسرائيلية تحاول إجلاء الجنود، مشيرة إلى أن قتلى الجيش من اللواء 9.

وتابعت أن مروحيات عسكرية أخرى تطلق نيرانا كثيفة في منطقة العملية، مشيرة إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، وأن قتالا ضاريا لا يزال مستمرا في المنطقة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية الأخرى في القطاع، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا أمس الأحد دبابة إسرائيلية في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

كما أعلنت القسام عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس السبت شرق بلدة القرارة جنوبي قطاع غزة بـ13 قذيفة هاون، واستهدفت كذلك موقع "العين الثالثة" شرق خان يونس بـ3 صواريخ من نوع "رجوم" قصيرة المدى.

من جهتها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تجمعا لجنود وآليات جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرقي مدينة خان يونس.

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كما بثت سرايا القدس صورا لقصف عناصرها بقذائف الهاون جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في خان يونس.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت بقذائف الهاون تجمعا لآليات العدو الصهيوني قرب الضابطة الجمركية جنوب شرقي خان يونس أمس الأحد.