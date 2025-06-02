مقتل 3 جنود وإصابة 2 في استهداف سيارة عسكرية في جباليا

قالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا في استهداف سيارة عسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران.

وأضافت المواقع أن 3 مروحيات عسكرية تحاول إجلاء الجنود الجرحى في عملية جباليا وسط إطلاق نار كثيف للمروحيات العسكرية، مشيرة إلى أن الحادث الأمني الصعب لا يزال مستمرا.

وقالت إن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى في جباليا فشلت بسبب كثافة النيران، وأن قتلا ضاريا لا يزال مستمرا في منطقة العملية بجباليا.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية وقعت عندما تم استهداف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في جباليا، مضيفة أن قتلى الجيش من اللواء 9,