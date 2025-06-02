مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان

أجرى مدير جهاز المخابرات الإثيوبية رضوان حسين زيارة رسمية إلى مدينة بورتسودان، وعقد مباحثات مع مدير جهاز المخابرات العامة السوداني أحمد إبراهيم مفضل، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتبادل المعلومات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقل رضوان، خلال اللقاء، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تناولت أهمية دعم السودان في جهوده الرامية لاستعادة السلام والاستقرار، وسط التحديات الراهنة.

وأكد رضوان عقب اللقاء أن إثيوبيا ملتزمة التزاما راسخا بمساندة السودان في تجاوز أزماته، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقاسم خبراتها وتجاربها في مجالات بناء السلام وإدارة التنوع، بما يعزز استقرار السودان ويحفظ وحدته الوطنية.

وشهد هذا اللقاء حضور الحاكم السابق لإقليم تيغراي غيتاتشو ردا الذي عين مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية، حيث سافر في أول زيارة خارجية له ضمن الوفد الذي حط بالسودان.

وكان غيتاتشو ردا، الذي تولى سابقا رئاسة الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي، عُيّن في 11 أبريل/نيسان 2025 مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية.

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وغيتاتشو ردا كان أحد الموقعين الرئيسيين على اتفاقية بريتوريا للسلام في نوفمبر/تشرين الأول 2022، والتي أنهت النزاع المسلح بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.