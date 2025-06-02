عاجل | وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني

عاجل | وزير الخارجية المصري: أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر مسألة شديدة الأهمية لدول المنطقة وللعالم بأسره

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: لدى مصر وإيران إرادة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نرفض الأسلحة النووية ولا نسعى لامتلاكها ولا يمكن أن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: عمليات أنصار الله موجهة ضد السفن الإسرائيلية أو التي تتجه إلى الكيان الصهيوني

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نجدد مطالبتنا بأن تكون منطقتنا خالية من الأسلحة النووية

التفاصيل بعد قليل..