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عاجل | وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني
2/6/2025
عاجل | وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني
عاجل | وزير الخارجية المصري: أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر مسألة شديدة الأهمية لدول المنطقة وللعالم بأسره
عاجل | وزير الخارجية الإيراني: لدى مصر وإيران إرادة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي
عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة