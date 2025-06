هجوم في ولاية كولورادو على مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين بغزة

صرّح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، في وقت متأخر من مساء الأحد، بأن المكتب على علم "بهجوم إرهابي" في بولدر بولاية كولورادو، ويُجري تحقيقا شاملا فيه.

ورغم أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، قال باتيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "عملاؤنا ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون موجودون في موقع الحادث بالفعل، وسنُشارككم المستجدات فور توافر المزيد من المعلومات".

ووفقا لشبكة "سي بي إس نيوز"، التي نقلت عن شهود عيان في موقع الحادث، هاجم مشتبه به بقنابل مولوتوف أشخاصا كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة.

وأعلنت إدارة شرطة بولدر أنها تستجيب لبلاغ عن هجوم في المدينة شمل عدة ضحايا. ولم تُفصح عن مزيد من التفاصيل، ولكن من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

🚨BREAKING: TERROR ATTACK BURNS JEWISH CHILDREN ALIVE IN BOULDER, COLORADO

⚠️ CHILDREN SET ON FIRE IN TARGETED ASSAULT ON JEWISH PROTESTERS

I am so disgusted right now with the world we live in.

📰 Boulder has been plunged into chaos and terror. At 13th and Pearl Streets,… pic.twitter.com/74YEfOIOLA

— Shirion Collective (@ShirionOrg) June 1, 2025