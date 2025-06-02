هجوم في ولاية كولورادو على مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين بغزة

صرّح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، في وقت متأخر من مساء الأحد، بأن المكتب على علم "بهجوم إرهابي" في بولدر بولاية كولورادو، ويُجري تحقيقا شاملا فيه.

ورغم أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، قال باتيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "عملاؤنا ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون موجودون في موقع الحادث بالفعل، وسنُشارككم المستجدات فور توافر المزيد من المعلومات".

ووفقا لشبكة "سي بي إس نيوز"، التي نقلت عن شهود عيان في موقع الحادث، هاجم مشتبه به بقنابل مولوتوف أشخاصا كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة.

وأعلنت إدارة شرطة بولدر أنها تستجيب لبلاغ عن هجوم في المدينة شمل عدة ضحايا. ولم تُفصح عن مزيد من التفاصيل، ولكن من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق.

🚨BREAKING: TERROR ATTACK BURNS JEWISH CHILDREN ALIVE IN BOULDER, COLORADO ⚠️ CHILDREN SET ON FIRE IN TARGETED ASSAULT ON JEWISH PROTESTERS I am so disgusted right now with the world we live in. 📰 Boulder has been plunged into chaos and terror. At 13th and Pearl Streets,… pic.twitter.com/74YEfOIOLA — Shirion Collective (@ShirionOrg) June 1, 2025

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة الأميركية أن المشتبه في تنفيذه هجوم بولدر بكولورادو قيد الاحتجاز.

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كما نقلت صحيفة أكسيوس عن رئيس شرطة بولدر أن مصابين في الهجوم نُقلوا إلى المستشفى وأنه ألقي القبض على المشتبه به.

وذكرت وسائل إعلام محلية في كولورادو أن 5 أصيبوا إثر الهجوم بعبوة حارقة.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن "الإرهاب ضد اليهود لا يتوقف عند حدود غزة فهو يحرق بالفعل شوارع أميركا".

وقالت الجالية اليهودية في كولورادو "نشعر بالأسى لإلقاء عبوة حارقة على المشاركين في مسيرة لرفع الوعي بشأن الرهائن".

يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو على خلفية إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

وقد أطلق النار على مجموعة من الأشخاص عند مغادرتهم فعالية استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي منظمة تدعم إسرائيل.

وقد أجج إطلاق النار حالة من الاستقطاب في الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة بين مؤيدي إسرائيل والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.