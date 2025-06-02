ستارمر: تهديد روسيا لا يمكن تجاهله وعلينا أن نكون مستعدين

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن تهديد روسيا لا يمكن تجاهله، مشددا على أن المملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة واقع عالمي جديد يشهد مزيدا من التهديدات وعدم الاستقرار.

وقال ستارمر في مقابلة مع الصحفي نيك روبنسون على شبكة بي بي سي: "على الناس أن يفهموا أن العالم قد تغير"، معلنا عن بدء مراجعة شاملة للإنفاق الدفاعي في أول تحرك من نوعه لحكومته الجديدة.

وردا على سؤال حول تصريح قائد الجيش البريطاني، الذي قال إن البلاد يجب أن تكون مستعدة لخوض حرب خلال 3 سنوات، أشار ستارمر إلى أن الأمر لا يعني بالضرورة إرسال القوات البريطانية للقتال، مضيفا: "آمل ألا يحدث ذلك، لكننا بحاجة إلى الاستعداد للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

وأكد أن "أفضل طريقة لردع الصراع هي الاستعداد للصراع"، مضيفا أن التهديد الروسي لا يمكن تجاهله وأن "المملكة المتحدة يجب أن تكون جاهزة ومستعدة".

وأوضح ستارمر أن حكومته أطلقت اليوم مراجعة شاملة للإنفاق الدفاعي، تهدف إلى تحديد التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المملكة المتحدة.

3 ركائز للمراجعة الدفاعية

وأوضح رئيس الوزراء أن مراجعة الإنفاق الدفاعي ستستند إلى ثلاث مبادئ رئيسية:

الاستعداد للقتال.

وجود قوات مسلحة متكاملة.

اتباع نهج "الناتو أولا".

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وأشار إلى أن هناك الآن "مزيدا من عدم الاستقرار والتهديدات" حول العالم، مما يستدعي تحركا فوريا وفعّالا لتعزيز القدرات الدفاعية البريطانية.

كما شدد على أن العالم دخل حقبة جديدة في الدفاع والأمن، تتطلب تعزيز القدرات العسكرية البريطانية والتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا: "علينا أن نكون مستعدين".

واختتم ستارمر تصريحاته بالإشادة بأوكرانيا، واصفا إياها بأنها "إحدى أقوى القوى المقاتلة في أوروبا". وشدد على أن كييف "لها الحق المطلق في الدفاع عن نفسها" وأن مقاومتها للهجوم الروسي تعكس شجاعة ومرونة استثنائية.

وقال إنه يشعر بالإعجاب في كل زيارة يقوم بها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحرب الحالية أعادت تشكيل موازين القوى في القارة حسب تصريحه.