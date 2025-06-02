زيلنسكي: نعمل على تبادل جديد لأسرى الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن كييف وموسكو تعملان على تبادل جديد لأسرى الحرب، في حين أكد وزير دفاعه، رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف الاتفاق على عمليات تبادل تركز على المرضى وصغار السن والجثث.

ووصف الرئيس الأوكراني العقوبات الحالية على روسيا بأنها "ضعيفة جدا"، داعيا إلى ضرورة تكثيف العقوبات والضغوط عليها.

وأضاف زيلينسكي أن عدم إرسال رسالة صحيحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجعله يواصل الحرب، قائلا "اتفقنا مع شركائنا على مجموعة قرارات ستعزز أمننا جميعا خصوصا في مجال صناعة المسيّرات".

ويأتي ذلك في أعقاب تبني الرئيس الأوكراني عملية الهجوم بالمسيّرات الانتحارية نحو المطارات الروسية، مؤكداً تكبّد روسيا خسائر حساسة للغاية تجاوزت 40 طائرة، وتشكل 34 % من القاذفات الاستراتيجية الروسية، وفق قوله.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن زيلينسكي، أنه كلّف وفدا برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، للمشاركة في مفاوضات السلام، بهدف إنهاء الحرب.

وقد أكد وزير الدفاع ورئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عمروف اليوم الاتفاق على عمليات تبادل وطالبوا خلال المفاوضات بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار 30 يوما على الأقل، قائلا " نعتقد أنه يمكن إيجاد حلول لكل القضايا الرئيسية في محادثات على مستوى القادة".

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وأوضح عمروف أنهم اقترحوا عقد جلسة مفاوضات جديدة نهاية الشهر الجاري لإحراز تقدم، في حين قال نائب وزير الخارجية الأوكراني إن "روسيا تواصل رفض فكرة وقف إطلاق النار غير المشروط".

وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر أوكراني قوله إن "موسكو قدمت لكييف في اجتماع إسطنبول مذكرة سلام تتضمن شروط وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

كما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم عن مصدر أن روسيا وأوكرانيا ناقشتا في إسطنبول تبادل الأسرى وسيتم الإعلان عن النتائج رسميا،

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسلمت مسودة مذكرة كييف بشأن اتفاق سلام.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميدينسكي، قوله "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسخته من مذكرة التفاهم بشأن التسوية السلمية".

وقد انطلق في إسطنبول اليوم الاجتماع الثلاثي التركي الروسي الأوكراني الهادف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف.

من جهة ثانية، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو أمس الأحد احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا والمحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا.

وكان لافروف قال الأربعاء إنهم عرضوا على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وإن فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.