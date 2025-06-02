روسيا تتسلم مذكرة أوكرانيا لاتفاق السلام قبيل المفاوضات في تركيا

قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسلمت مسودة مذكرة أوكرانيا بشأن اتفاق سلام.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ميدينسكي، الذي يرأس وفد موسكو في محادثات السلام المقررة يوم الاثنين مع أوكرانيا، قوله "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسخته من مذكرة التفاهم بشأن التسوية السلمية".

ووصل الوفد الروسي إلى إسطنبول للمشاركة في مفاوضات السلام مع الوفد الأوكراني المقرر عقدها الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر تشاراغان في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه كلّف وفدا برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، للمشاركة في مفاوضات السلام، بهدف إنهاء الحرب.

والأربعاء، قال لافروف، إنهم عرضوا على أوكرانيا عقد جولة جديدة من المفاوضات في إسطنبول في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وإن فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي، سيقود الوفد.

من جهة ثانية، ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الأحد احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا والمحادثات الروسية الأوكرانية المقررة الاثنين في تركيا.

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ونقلت الوكالات أيضا عن الوزارة قولها إن روبيو عبر خلال المحادثة عن تعازيه في ضحايا تفجير جسرين في منطقتين روسيتين تقعان على الحدود مع أوكرانيا.

وقال مسؤولون روس إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 69 في تفجير الجسرين.