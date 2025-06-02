الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن مساء اليوم الاثنين، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في القدس وتل أبيب الكبرى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، في حين أوضحت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" أن صفارات الإنذار دوت في 160 موقعا بإسرائيل نتيجة إطلاق الصاروخ.

كما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تتعامل مع شظايا من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقطت في أحياء في القدس.

#شاهد | لحظة مرور الصاروخ اليمني من فوق القدس المحتلة. pic.twitter.com/jgR3y14tyC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2025

وقد وثقت مشاهد على منصات التواصل ما قالت إنها "لحظة مرور الصاروخ اليمني فوق القدس، إلى جانب مشاهد أخرى لمحاولة دفاعات الاحتلال الجوية اعتراض الصاروخ في سماء فلسطين المحتلة".

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أطلق من اليمن، وأنه جرى التعامل معه، وسط تضارب في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن المنظومة التي اعترضت الصاروخ الذي تسبب في تعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون.

وأفادت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية" بإطلاق صفارات الإنذار التي دوت في مناطق مختلفة بإسرائيل، منها تل أبيب الكبرى ومناطق غرب القدس المحتلة.

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وأكد جيش الاحتلال أن الصاروخ كان متجها إلى مطار بن غوريون جنوبي تل أبيب، قبل أن يتم اعتراضه، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن العمل استؤنف في مطار بن غوريون بعد توقفه إثر إطلاق الصاروخ.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) يحيى سريع أمس الأحد تنفيذ عملية عسكرية نوعية "استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة".

وأشار سريع إلى أن الجماعة تعمل على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار ضمن الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد شنت إسرائيل غارات عدة على اليمن، إحداها في 6 مايو/أيار الماضي، وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين.