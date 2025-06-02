شهداء باستهداف مراكز المساعدات في رفح لليوم الثاني على التوالي

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي فلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر في مستشفى ناصر استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 35 بنيران الجيش الإسرائيلي لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة المدعومة إسرائيليا وأميركيا غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية لمراسل الجزيرة وصول الشهداء والجرحى إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني غربي رفح، بينما جرى نقل الشهداء وبعض المصابين بجروح خطيرة إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وكان مكتب الإعلام الحكومي بغزة أعلن أمس الأحد استشهاد 32 فلسطينيا إضافة إلى 200 مصاب في مجزرة مركز توزيع المساعدات غربي رفح وقرب مركز مساعدات الشركة الأميركية في محور نتساريم وسط القطاع.

في حين بلغ العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء افتتاح مراكز المساعدات في 27 مايو/أيار الماضي 49 شهيدا و305 مصابين.

كما أفادت مصادر في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد 5 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت مصادر في مستشفى الشفاء بغزة أن طفلا استشهد بنيران مسيرة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

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وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين أصيبوا في قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف على منزل في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

مراكز استهداف

بدوره قال مدير الإسعاف في شمال غزة للجزيرة إن 35 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال قرب مراكز المساعدات خلال 24 ساعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع مركباتهم من الوصول إلى بعض المصابين، وقد أصبحت مراكز المساعدات في القطاع مصائد موت للفلسطينيين.

في حين نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير الإغاثة الطبية في غزة أن الاحتلال يستغل أي تجمع لأهالي غزة لاستهدافهم بما في ذلك مراكز المساعدات.

وتابع أن الاحتلال يتعمد تجميع الأهالي أمام مراكز المساعدات لتصفيتهم، حيث إن معظم الإصابات جاءت مباشرة في الرأس والصدر.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بقطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

في الأثناء، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- أنها قصفت أمس بقذائف هاون تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي قرب الضابطة الجمركية جنوب شرق خان يونس.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، بلغ ضحاياها أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على أكثر من 11 ألف مفقود.