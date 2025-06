ترامب: هجوم كولورادو مروّع وبايدن يتحمل المسؤولية

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين الهجوم الذي استهدف بزجاجة حارقة مسيرة في كولورادو لدعم الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وحمل مسؤوليته لسياسات الهجرة التي انتهجها سلفه جو بايدن.

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن "الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر بولاية كولورادو لن يتم التسامح معه في الولايات المتحدة الأميركية".

وصف ترامب الهجوم بأنه "مأساة مروعة"، مضيفا أن المشتبه به محمد صبري سليمان دخل البلاد بفضل "سياسة الحدود المفتوحة" التي انتهجها سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة تطبيق سياسات الترحيل التي يتبعها، مضيفا أن المشتبه به "يجب أن يرحل وسيتلقى أقصى عقوبة يسمح بها القانون".

من جهتها، توعدت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي بمحاسبة منفذ هجوم كولورادو على أفعاله بأقصى حد يسمح به القانون، مضيفة "وجهنا تهمة ارتكاب جريمة كراهية لمنفذ الهجوم".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) إن الهجوم أوقع 8 جرحى وقد نقلوا جميعا إلى المستشفيات، في حين قال مسؤولان في الشرطة لشبكة "إن بي سي نيوز" إن بين الجرحى إصابة واحدة خطيرة على الأقل.

وأضاف مكتب التحقيقات أن المشتبه به في الهجوم يدعى محمد سليمان وكان يهتف "الحرية لفلسطين"، وهو قيد الاحتجاز، وأشارت مصادر إلى أنه مواطن مصري يقيم بشكل غير قانوني، وقد منحته دائرة خدمات المواطنة والهجرة تصريح عمل انتهى في 28 مارس/آذار 2025.

وفي ردود الفعل، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنتظم الأممي "يقف بحزم ضد معاداة السامية وأي تحريض على الكراهية الدينية والعنف".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "متحدون من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي في بولدر ولا مكان للإرهاب في بلادنا".

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر "صدمت من الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي استهدف اليهود في ولاية كولورادو".

كما صرح زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي بأن المجتمع اليهودي في أميركا أصبح "هدفا لهجوم مروع ومعاد للسامية".

وأضاف أنه "لا مكان لمعاداة السامية في بلدنا أو في أي مكان في العالم"، مؤكدا تضامنه مع المجتمع اليهودي.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري إن "الهجوم العنيف والمعادي للسامية في ولاية كولورادو مفجع ومقلق للغاية".

