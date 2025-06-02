الحجاج يتوافدون إلى مكة واستخدام الذكاء الصناعي لتوفير أفضل الخدمات

توافد أكثر من مليون حاج إلى مكة المكرمة قبيل انطلاق موسم الحج لهذا العام، في وقت تعهدت فيه السلطات السعودية بتنظيم حج أكثر أمانا، وسط درجات حرارة مرتفعة وحملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين.

وبحسب السلطات السعودية، وصل حتى يوم الجمعة الماضي أكثر من 1.3 مليون حاج إلى المملكة لأداء المناسك التي تبدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري وتستمر 6 أيام، على أن يكون الوقوف بعرفة في 5 يونيو/حزيران، ويليه أول أيام عيد الأضحى.

وبلغ عدد حجاج العام الماضي أكثر من 1.8 مليون حاج من الداخل والخارج قدموا من أكثر من 200 دولة في العالم، بحسب وزارة الحج والعمرة.

وحشدت السلطات السعودية هذا العام أكثر من 40 جهة حكومية و250 ألف موظف، ورفعت مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر الحرارة الشديدة.

خدمات

وكان وزير الحج السعودي توفيق الربيعة صرح لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن المساحات المظللة توسعت بنحو 50 ألف متر مربع، كما وُضع الآلاف من العاملين في المجال الطبي بحالة تأهب، إضافة إلى نشر أكثر من 400 وحدة تبريد طوال مدة المناسك.

وتُستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد تدفق المعلومات والصور -بما في ذلك لقطات من طائرات مسيّرة- للمساعدة في إدارة الحشود الكبيرة بمكة.

إعلان

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تجاوز إجمالي الخدمات الصحية المقدمة أكثر من 91 ألف خدمة.

وأشارت "واس" إلى أن ذلك يأتي "ضمن الجهود المشتركة بين مختلف مكونات المنظومة لتقديم رعاية صحية رفيعة الجودة والكفاءة، انسجاما مع مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن" ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وأمان في بيئة صحية متكاملة تدعم سلامتهم وتواكب أفضل المعايير العالمية".

وقبيل انطلاق الحج هذا العام شنت السلطات السعودية حملة واسعة ضد الحجاج غير النظاميين مستخدمة حملات دهم متكررة وطائرات مراقبة مسيرة ورسائل نصية مكثفة لمنع محاولات التسلل إلى مكة.

ويتم توزيع تصاريح الحج وفق نظام الحصص المعتمد لكل دولة، وتمنح للأفراد عبر قرعة.