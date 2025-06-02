تصعيد غير مسبوق.. مستوطنون يقتحمون الأقصى بقربان من اللحم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواته احتفالا بما يسمى عيد الأسابيع "شفوعوت"، بينما تمكنت مجموعة منهم من تهريب قطع لحم إلى داخل المسجد.

وأفادت مصادر للجزيرة نت بأن مجموعة من المستوطنين حاولت تهريب قطع من اللحم الملطخ بالدماء إلى داخل المسجد الأقصى بغرض تقديمها قرابين، غير أن يقظة حراس المسجد حالت دون تنفيذ المخطط، حيث تم التصدي لهم وإغلاق باب مسجد قبة الصخرة أمامهم لمنعهم من الوصول إليه.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل البلدة القديمة وعند بوابات الأقصى وداخله، بينما منعت شرطة الاحتلال المصلين من دخول المسجد في فترة الاقتحامات الصباحية لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال.

ويعرف عيد نزول التوراة أو الأسابيع (شفوعوت) بعيد الحصاد، ويُحتفل فيه بنزول التوراة على اليهود، وببزوغ بواكير الثمار، وسمي عيد الأسابيع لأنه يأتي بعد 7 أسابيع من عيد الفصح، لكن التوراة لا تحدد تاريخا واضحا له.

ويعد شفوعوت العيد الوحيد الذي لا إجازة فيه بسبب ارتباطه بالزراعة والحصاد وضرورة العمل لهما، كما يؤكل فيه الخبز المختمر وأطعمة الحليب والعسل، ويجب على اليهود فيه السهر ليلا لدراسة التوراة، وزخرفة المنزل والكنيس بالخضار، إلى جانب أن بعض الطوائف اليهودية تصب الماء على أفرادها تشبيها للتوراة بالماء مصدر الحياة.

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ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا.