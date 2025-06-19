84 شهيدا في غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

أدى القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الخميس إلى سقوط 84 شهيدا بينهم 22 كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية وسط القطاع غزة، حسب مصادر طبية.

ونقل مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بناية سكنية في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتسبب القصف في وقوع عشرات الشهداء والمصابين وتدمير البناية بالكامل، إلى جانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من إجلاء عدد من الشهداء والمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

ونقلت وكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين من منتظري المساعدات فجر اليوم الخميس.

الرصاص بدل الطعام

وقالت مصادر طبية إن مستشفيي العودة وشهداء الأقصى استقبلا 16 شهيدا وعشرات المصابين، جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل على منتظري مساعدات قرب مركز توزيع بمحيط محور نتساريم (وسط).

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط محور نتساريم فتحت نيران رشاشاتها تجاه مئات الشبان الذين تجمعوا انتظارا لفتح مركز المساعدات الأميركي اليوم الخميس.

وأضافوا أن مسيّرات للاحتلال ألقت عددا من القنابل تجاهه الشبان، مما أوقع شهداء وجرحى.

وظل شهداء وجرحى على الأرض لعدة ساعات، حتى تمكنت طواقم الإسعاف من انتشالهم، نظرا لكثافة إطلاق النار وخطورة المكان.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد، أسفرت عمليات الاستهداف المرتبطة بما يعرف بفخاخ المساعدات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل 300 فلسطيني وإصابة 2649 آخرين، إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة.

كذلك، قالت مصادر طبية اليوم بمستشفيي الشفاء والمعمداني في مدينة غزة إن المستشفيين استقبلا جثامين 14 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمنزل قرب المسجد العمري ببلدة جباليا شمالي القطاع.

قصف النازحين

كما أفاد مصدر طبي الخميس بوصول 15 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، جراء استهداف مسيّرة للاحتلال نقطة شحن هواتف محمولة بجوار خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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وتعاملت طواقم مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة مع 5 شهداء و25 جريحا، جراء استهداف جيش الاحتلال لنقطة شحن وتوزيع إنترنت مقابل مقر الداخلية بجوار دوار الخور.

وقال مصدر طبي إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون باستهداف طيران الاحتلال منزلا بحي المخابرات شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف خيمة شحن هواتف محمولة غرب مفترق بهلول في حي النصر غربي مدينة غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين في استهداف مسيّرة إسرائيلية لفلسطينيين قرب مفترق ضبيط بشارع الجلاء وسط مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

كذلك أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر باستهداف طيران مروحي بصاروخ شقة سكنية قرب مسجد فلسطين وسط مدينة غزة

وجرى انتشال جثامين 5 شهداء قضوا في قصف سابق لجيش الاحتلال استهدف منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بوصول 6 شهداء و20 جريحا إلى مستشفى ناصر بخان يونس جراء استهداف إسرائيلي صباح اليوم لمنتظري مساعدات قرب مركز التوزيع بين خان يونس ورفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 185 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.