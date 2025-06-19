غروسي يؤكد استعداده للمساعدة في حماية المنشآت النووية بإيران

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه مستعد للتواصل فورا مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في ضمان حماية المنشآت النووية بإيران.

وأوضح غروسي، في تصريحات الخميس، أن عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات في إيران ستستمر عندما تسمح ظروف السلامة والأمن بذلك.

وقالت الوكالة الذرية، اليوم الخميس، إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقييمه فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة أن لديها معلومات تفيد بأن مفاعل خنداب الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل تعرض للقصف، لكنها لم تبلغ عن أي آثار إشعاعية.

وكانت إيران اتهمت الوكالة بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية على طهران.

وفي منشور على إكس، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على مقابلة أجراها رافائيل غروسي، قال فيها إنه ليست هناك أدلة تشير إلى بذل إيران جهدا ممنهجا لتطوير سلاح نووي.

وقال بقائي إن رد الوكالة جاء متأخرا جدا، موجها حديثه إلى غروسي، وأضاف أن قرار الوكالة التي أعلنت أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم ذريعة لهجوم إسرائيل على إيران.

وأضاف المتحدث الإيراني أن الوكالة "خانت" نظام منع الانتشار النووي و"أصبحت شريكا في الحرب العدوانية الظالمة على بلاده".