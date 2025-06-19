إيران تطلق أكبر دفعة صاروخية خلال 48 ساعة

قالت الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، إنها رصدت عدة صواريخ أطلقت من إيران وإن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات، في حين، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قريتين واقعتين قرب منشآت نووية، الإخلاء معلنا ضربات وشيكة.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا في تل أبيب وبلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيرات، ودعت الإسرائيليين إلى الدخول إلى الملاجئ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة تضم نحو 20 إلى 30 صاروخا.

كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن طهران أطلقت مسيرات ضد إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى نداءات من أكثر من موقع سقطت فيه الصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم سلطة الإطفاء للإذاة الإسرائيلية الرسمية إن هناك إصابات مباشرة في وسط تل أبيب وبئر السبع، كما أن هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى خطر انهيار مبان.

ونقل مراسل الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حالة دمار كبيرة في 5 مواقع بتل أبيب الكبرى ولا زالت تشتعل فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر في بئر سبع، مما تسبب في وقوع إصابات.

وأضافت وسائل الإعلام أن مبنى كاملا انهار في مستشفى سوروكا التي تعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة.

كما أصاب صاروخ إيراني مدخل مستوطنة أريئيل وهي إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. كما تتعرض منطقة الأغوار إلى هجوم بالمسيرات.

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في المقابل، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان وعمال وأي شخص في قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين الواقعتين قرب منشآت نووي الإخلاء بشكل عاجل قبل أن تضرب منشآت عسكرية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار وتفعيل الدفاعات الجوية في كرج، غربي طهران.