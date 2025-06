خبر تشريد 1500 إسرائيلي جراء الهجوم الإيراني يثير التفاعل

أثار خبر بثته القناة 12 الإسرائيلية عن تشريد 1500 إسرائيلي في مدينة بات يام بتل أبيب، عقب سقوط صواريخ إيرانية على عدة مبان سكنية، تفاعلا واسعا في الأوساط العربية.

وذكر المحلل السياسي الإسرائيلي أميت سيغال في تغريدة على منصة إكس، أن الصاروخ الإيراني الذي ضرب بات يام هدم 20 مبنى بالكامل، وشرد 1500 مواطن إسرائيلي، وهو "رقم مذهل، إذ يشكل أكثر من 1% من سكان المدينة أصبحوا بلا مأوى".

The astonishing figure about the missile strike in Bat Yam: 1,500 residents — over one percent of the city’s population — have been left homeless. Twenty buildings will be completely demolished.

What was planned for us was this — multiplied by a thousand — in the foiled opening…

— Amit Segal (@AmitSegal) June 18, 2025