شاهد.. دمار كبير في إسرائيل جراء أحدث هجوم إيراني

أظهرت مقاطع فيديو دمارا كبيرا أصاب مواقع عدة في إسرائيل صباح اليوم الخميس جراء إطلاق إيران أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف أسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل، وأصاب مباني بشكل مباشر وسط مدينة تل أبيب وتسبب في دمار واسع.

وأظهرت مشاهد من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية دمارا كبيرا طال حيا، وتظهر فيها فرق الإنقاذ تهرع إلى عدد من المباني المدمرة في محاولة للعثور على مصابين وعالقين تحت الأنقاض.

حيّ في وسط #إسرائيل يتعرض لدمار كبير بعد استهدافه بشكل مباشر بصاروخ إيراني#الأخبار pic.twitter.com/TDSYHavAfc — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 19, 2025

كما أظهر مقطع فيديو دمارا كبيرا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مستشفى سوروكا في بئر السبع، والذي يسعف جنود الاحتلال الجرحى من قطاع غزة.

شاهد اللحظات الأولى بعد استهداف مستشفى سوروكا التي تعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة بصاروخ إيراني#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/LIRLUITavF — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 19, 2025

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن هناك نحو 15 مصابا في رمات غان، في حين قال مستشفى وولفسون إنه استقبل 16 مصابا، 3 منهم حالاتهم حرجة من موقع سقوط الصاروخ في حولون، مشيرا إلى الاستمرار في استقبال المصابين.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى نداءات من أكثر من موقع سقطت فيه الصواريخ.

ونقل مراسل الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حالة دمار كبيرة في 5 مواقع بتل أبيب الكبرى وما زالت تشتعل فيها النيران.