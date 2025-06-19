رويترز: محادثات نووية أوروبية إيرانية الجمعة في جنيف

قال مصدر دبلوماسي ألماني لرويترز إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في جنيف.

وأضاف المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.

وتأتي المبادرة الأوروبية وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بعد أن بدأت إسرائيل شن ضربات عسكرية واسعة النطاق على إيران منذ الأسبوع الماضي، وردت طهران بموجات من الصواريخ على أهداف إسرائيلية.

وتهدف المحادثات، التي أفاد المصدر بأنها تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم برنامجه النووي للأغراض المدنية فقط.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على قدرة طهران على تطوير سلاح نووي، بينما تنفي إيران أن يكون برنامجها النووي لأغراض عسكرية.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أبدى دعمه للهجوم الإسرائيلي وأغضب طهران هذا الأسبوع بقوله إنه على الإيرانيين تهدئة التصعيد أو مواجهة تهديد بدمار أكبر.

في الوقت نفسه، ناشد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الأربعاء قادة إيران العمل من أجل التوصل إلى حل يشمل ضمانات بشأن برنامجها النووي، وأخبرهم أن "الأوان لم يفت بعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات".