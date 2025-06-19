ترامب يتلقى إحاطة استخباراتية وروسيا والصين تدينان الحل العسكري بإيران

كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة استخباراتية بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران، في حين أدانت روسيا والصين، اليوم الخميس، الضربات الإسرائيلية ودعتا إلى حل دبلوماسي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كل الخيارات مطروحة أمام ترامب لاتخاذ القرار.

وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة إن الاجتماع الثاني الذي عقده ترامب -أمس الأربعاء- مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات لبحث الموقف من المشاركة في الحرب على إيران قد انتهى دون إصدار أي بيان.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم الأميركي ضروري حقا، ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأضاف المسؤولون الأميركيون أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي.

اتصال روسي صيني

من جهة ثانية، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران، وحثا على حل سياسي ودبلوماسي للنزاع، وفق ما أعلن الكرملين اليوم عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين -في مؤتمر صحفي- "ترى كل من موسكو وبكين أنه لا يمكن حل الوضع الحالي بالقوة، وأن هذا الحل يمكن ويجب أن يتحقق حصرا من خلال السبل السياسية والدبلوماسية".

وأضاف أن موسكو وبكين تؤمنان إيمانا راسخا بأنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وحذرت روسيا من كارثة إن تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي دخل يومه السابع، وطالبت واشنطن بعدم المشاركة في القصف الإسرائيلي.

وتواصل بوتين مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا استعداد روسيا للتوسط بين أطراف الصراع.

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ولم تقبل الدول المعنية العرض الروسي حتى الآن.

وكرر بوتين اليوم الخميس هذا الاقتراح في مكالمته الهاتفية مع شي، حليفه الوثيق.

وتبادلت تل أبيب وطهران موجة جديدة من القصف، الخميس، وأصيب عشرات الإسرائيليين في أقوى هجوم صاروخي إيراني خلال يومين.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي ضمني عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين وقتل مدنيين، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.