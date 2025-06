تحليل يفند حملة إسرائيلية روجت لانهيار الحكومة الإيرانية

منذ الساعات الأولى للهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، والذي تضمّن ضربة مفاجئة أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، سعت الحكومة الإسرائيلية، ومن خلفها الحسابات الداعمة لها، إلى الترويج للرواية القائلة إنها ضربة قاصمة ستُضعف النظام الإيراني، وتدفع المواطنين إلى الثورة عليه بعد فقدانه السيطرة المدنية.

غير أن هذه السردية سرعان ما ثبت عدم دقتها، وفق محللين، بعدما ردّت إيران بإطلاق صواريخ باليستية طالت عمق تل أبيب، في تأكيد على قدرتها على تجاوز الصدمة الأولى وسدّ الفراغات سريعا، وفق ما قال مقربون منها.

وفي أعقاب التصريحات الرسمية الإسرائيلية التي دعت صراحة الشعب الإيراني إلى التظاهر ضد حكومته، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتاحت منصة إكس موجة من المحتوى الرقمي تدّعي اندلاع "انتفاضة شعبية" و"انهيار داخل إيران" انطلقت -بحسب الحسابات المروّجة- من طهران وامتدت إلى مناطق أخرى، أبرزها الأحواز.

وانتشرت هذه الرواية على نطاق واسع عبر مقاطع فيديو وصور وتغريدات قصيرة، تُظهر مشاهد مزعومة لحرق صور الزعيم الراحل الخميني والمرشد الحالي علي خامنئي، وهروب من سجون طهران، وازدحام على المعابر الحدودية، ورفع أعلام إسرائيل والهتاف لها في أماكن متفرقة، وقد رُوّجت هذه المشاهد تحت عناوين ووسوم متعددة.

وقد تتبعت وكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة الادعاءات التي انتشرت بين 14 و17 يونيو/حزيران 2025، بالإضافة إلى تفكيك المحتوى المرئي للحملة وتحليل من يقف خلفها، باستخدام أدوات التحقق البصري، والتحليل الشبكي، ورصد طبيعة الحسابات المؤثرة.

منذ اللحظات الأولي للهجوم، بدأت موجة رقمية موازية قادتها حسابات إسرائيلية وعالمية على منصة إكس، استخدمت وسوما وكلمات محددة، روجت فيها لرواية أن إيران تشهد انهيارا داخليا ظهر في هروب من السجون، وتكدس في المعابر الحدودية هربا.

واعتمدت الحسابات على مقاطع قديمة، ومقاطع في سياق مختلف، وأخرى مفبركة بالكامل ومولدة بالذكاء الاصطناعي، من أجل ترتيب سردية كاملة حول انهيار النظام وتفككه تحت وقع الضربات الإسرائيلية.

وقد بنيت هذه الرواية المضللة حول 3 محاور رئيسية:

الحالة الأولى

نشرت الحسابات المذكورة تغريدات زعم فيها أن "الثورة الإيرانية" قد بدأت بالفعل، وأرفقوا فيديو يُظهر شبانًا يحرقون صور الخميني وخامنئي في أحد الشوارع، مع ذكر أن المشهد من طهران وامتد حتى "المنطقة العربية المحتلة من الأحواز".

This is happening inside Iran and the media is not reporting it to you. The Iranian revolution has begun. Protests began in Tehran and other Iranian cities and reached the occupied Arab region of Ahvaz. There are armed operations and Revolutionary Guard… pic.twitter.com/sKa6vpCZUX

لكن بعد التحقق ظهر أن الفيديو قديم، وقد نُشر بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الأول 2022 على صفحة أذربيجانية في فيسبوك، ولا يوجد أي علاقة بينه وبين الأحداث الجارية.

وقد لقي هذا الفيديو المضلل رواجا عبر عدد كبير من الحسابات الإسرائيلية.

الحالة الثانية

نشرت حسابات عربية وإسرائيلية مقاطع فيديو لاحتجاجات في منطقة الأحواز، رفضا للحكومة الحالية.

وبالتحقق من الفيديوهات المذكورة، تبيّن أنها لا توثق أي انتفاضة سياسية، بل تعود لاحتجاجات محلية سابقة بمدينة الخفاجية، نظمتها مجموعات من السكان بسبب انقطاع المياه، وهو ما أكدته قناة "أحوازنا الفضائية" التي نشرت الفيديو في وقت سابق.

الحالة الثالثة

ترويج مقاطع فيديو تزعم أن سجناء في طهران تمكنوا من الفرار وسط الانفلات الأمني بعد الهجمات.

More and more videos are emerging from Tehran — Who are these people? pic.twitter.com/Hl0xlgVgIj

غير أن التحقيقات المحلية والصحفية كشفت أن هذه المشاهد لا توثق أي هروب من السجون، بل توثّق خروجا جماعيًا من مركز لمعالجة الإدمان في منطقة جاجرود، وهو منشأة تديرها بلدية طهران.

الحالة الرابعة

في سياق تعزيز هذه السردية حول "انهيار النظام" روّجت حسابات لمقطع فيديو يُظهر ازدحاما عند أحد المعابر الحدودية، مدعية أن الإيرانيين يفرون من البلاد.

Heavy crowds reported at the Bazargan border crossing on the Iran-Türkiye border as Iranians flee the country. pic.twitter.com/4ZmyctDsQf

وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الاتصال بالداخلية التركية لاحقًا بيانًا رسميا نفى فيه صحة هذه الادعاءات. وأوضح أن:

الحالة الخامسة

روجت الحسابات لوجود تأييد شعبي إيراني للتدخل الاسرائيلي، عبر مقاطع فيديو تظهر رفع العلم الإسرائيلي والهتافات لإسرائيل.

Israel is giving the Iranian people hope for freedom after 46 years of oppression, and terror.

"WE LOVE ISRAEL !" shouting the Iranians in the streets.

What a wonderful time to be alive and witness such a thing.🥹🤗#FreeIranFromMullahs #StandWithIsrael pic.twitter.com/mxe3c7kk8h

— The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) June 18, 2025