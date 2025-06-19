بوتين: لدينا خبراء في بوشهر وإيران لم تطلب دعمنا العسكري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عددا من الخبراء الروس ما زالوا موجودين في موقع بوشهر النووي الإيراني، نافيا أن تكون طهران قد طلبت دعما عسكريا من موسكو خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحالية.

وقال بوتين، الخميس في لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في سان بطرسبورغ، إن الخبراء الروس الذين يعملون في منشأة بوشهر النووية في إيران يبلغ عددهم 250 شخصا وقد يصل عددهم إلى 600، وأضاف أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على ضمان سلامتهم.

وأضاف الرئيس الروسي أنه لا يوجد في اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين روسيا وإيران أي بند يتعلق بالدفاع، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية لم تطلب أي مساعدة عسكرية من موسكو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "لا يرغب حتى في مناقشة" احتمال اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي على يد إسرائيل أو الولايات المتحدة، وذلك ردا على سؤال خلال اجتماع مع كبار المحررين من مختلف المؤسسات الإعلامية على هامش منتدى اقتصادي.

وشدد بوتين على أنه "يمكن إيجاد حل" مناسب لكل من إسرائيل وإيران يضمن مصالح الطرفين، بحيث يمكن ضمان مصالح إيران النووية وتبديد مخاوف إسرائيل.

وتتمتع روسيا تاريخيا بعلاقات جيدة مع إسرائيل حيث تعيش جالية كبيرة ناطقة باللغة الروسية، لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ عام 2022 والحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي انتقدتها موسكو، أضعفت العلاقات بينهما، في حين سعت روسيا إلى تعزيز العلاقات مع طهران في السنوات الأخيرة.

وعرض بوتين وساطة بلاده الجمعة، في اليوم الأول من المواجهة بين إسرائيل وإيران، وكرّر الكرملين هذا العرض الأربعاء، لكن الاتحاد الأوروبي استقبل الاقتراح بفتور، معتبرا أن روسيا "لا تستطيع أن تكون وسيطا موضوعيا".