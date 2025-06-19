بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام

نقل موقع بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين يستعدون لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن الوضع لا يزال قيد التقييم والتطور وقد يطرأ عليه تغيّر في أي لحظة، مشيرة إلى احتمال تنفيذ الضربة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أحدهم أن كبار القادة في عدد من الوكالات الفدرالية بدأوا فعليا الاستعداد لهجوم محتمل، وقال إن كل الخيارات باتت مطروحة على الطاولة.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتابع التطورات عن كثب، وقال يوم أمس الأربعاء "قد أفعلها، وقد لا أفعلها"، في تلميح إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران.

من جهتها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الرئيس ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه "وافق على خطط لمهاجمة إيران، لكنه لم يُصدر بعد الأمر النهائي لتنفيذها".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن ترامب ينتظر ليرى ما إذا كانت إيران ستوافق على التخلي عن برنامجها النووي من عدمه.

وأضافت أن منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، والمحصنة تحت أحد الجبال، تُعد هدفا محتملا، إلا أن ضربها سيتطلب استخدام أقوى الأسلحة في الترسانة الأميركية.

في المقابل، رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مطلب ترامب بـ"استسلام غير مشروط"، وحذر من أن أي تدخل أميركي مباشر دفاعا مع إسرائيل ستكون له "عواقب لا يمكن تداركها".

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.