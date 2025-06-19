بالصور.. إسرائيل تدمر طائرة عسكرية بمطار مشهد ومنشآت بمطار تبريز

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة -التقطت منتصف الشهر الجاري- استهداف إسرائيل طائرة عسكرية إيرانية بمطار بمشهد الدولي، كما أظهرت صور أخرى تعرض منشآت ومرافق داخل مطار تبريز الدولي لضربات إسرائيلية عنيفة.

فقد أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة، التُقطت بتاريخي 15 و17 يونيو/حزيران الجاري، تعرض مطار مشهد الدولي في محافظة خراسان الرضوية لغارة إسرائيلية.

وتبين الصور -التي حلّلتها وكالة سند التابعة لشبكة الجزيرة- استهداف طائرة عسكرية إيرانية للتزود بالوقود -من طراز بوينغ 707 تانكر- كانت متوقفة داخل المطار، وقد تدمرت بشكل كامل جراء الضربة.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي في 15 يونيو/حزيران أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما استهدف طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرق إيران.

كما أظهرت صور أقمار صناعية أخرى التقطت في 15 يونيو/حزيران تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية ضربة عنيفة استهدفت منشآت ومرافق داخل مطار تبريز الدولي، الواقع في محافظة أذربيجان الشرقية بإيران، وذلك ضمن سلسلة هجمات جوية متواصلة في إطار التصعيد بين الطرفين.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية -التي التقطت بعد يومين من الغارات- أن الضربة أصابت مستودعات مخصصة للطائرات، كما أظهرت الصور تعرض المطار لأضرار شديدة في 11 نقطة، من بينها 7 نقاط على المدارج الرئيسية والفرعية داخل المطار.

وحينها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو دمر مطار تبريز الدولي في إيران.