القسام تدمر 3 دبابات "ميركافا" والسرايا تسقط مسيّرة نوعية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية -اليوم الخميس- عن سلسلة عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال، تضمنت تدمير دبابات وإسقاط مسيّرة نوعية وقصف بقذائف الهاون في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وكشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تدمير مقاتليها 3 دبابات من طراز "ميركافا" بـ"عبوات شديد الانفجار".

وأوضحت القسام -في بيان- أن تدمير هذه الدبابات تم منتصف الشهر الجاري شرقي مخيم جباليا (شمالي القطاع).

وأكدت أن مقاتليها أكدوا -بعد عودتهم من خطوط القتال- قنص جندي إسرائيلي شرقي حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة) في السادس من الشهر الجاري.

وبدورها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها أسقطوا مسيّرة إسرائيلية نوعية من نوع "ماتريس 600" شرقي حي التفاح (شرقي غزة).

ووفق إعلان السرايا، فإن المسيّرة مذخرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عمودياً.

وكذلك، كشفت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية قبل 3 أيام (شرقي مخيم جباليا) وتحديدا في محيط مسجد رياض الصالحين، وقصفوا أيضا جنودا إسرائيليين متمركزين (شرقي جباليا) بقذائف الهاون، وقالت إن هذا القصف حقق إصابات مباشرة.

كما أكدت السرايا تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية بـ"عبوة برميلية شديدة الانفجار" قالت إنها كانت "مزروعة مسبقا" في منطقة جورة اللوت جنوبي خان يونس (جنوبي القطاع).

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 4 من جنوده في قطاع غزة منذ بدء الحرب على إيران فجر 13 يونيو/حزيران الجاري.