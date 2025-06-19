السيستاني يدين كل تهديد باستهداف القيادة الإيرانية العليا

جدّد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الخميس إدانة "العدوان العسكري" الإسرائيلي على إيران، محذرا من أن استمراره والتهديد باستهداف القيادة الإيرانية العليا ينذران بحدوث "فوضى عارمة" في المنطقة.

وجاء في ثاني بيان يصدر عن مكتبه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية "تجدد المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا".

وحذّر من أن "القيام بخطوة إجرامية من هذا القبيل.. ينذر بعواقب بالغة السوء في أوضاع هذه المنطقة برمّتها، وربما يؤدي إلى خروجها عن السيطرة تماما وحدوث فوضى عارمة تزيد من معاناة شعوبها وتضر بمصالح الجميع إلى أبعد الحدود".

وناشد السيستاني دول العالم أن تبذل قصارى جهودها في سبيل وقف هذه الحرب الظالمة وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي.

يشار إلى أن إسرائيل باشرت هجوما غير مسبوق على إيران يوم 13 يونيو/حزيران الحالي، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة".

واستهدفت إسرائيل مئات المواقع العسكرية والنووية، وقتلت مسؤولين عسكريين كبارا وعلماء نوويين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أول الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تقتل "في الوقت الحالي" المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، محذرا إياه من شنّ هجمات إضافية على إسرائيل، وداعيا إيران إلى "الاستسلام" بدون شروط.

ووصف خامنئي الذي يقود إيران منذ العام 1989، دعوة ترامب هذه بأنّها "غير مقبولة".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال خامنئي من شأنه أن "يضع حدا للنزاع".

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بدوره، قال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس إن "التهديد بالقتل حماقة وتهوّر له عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن "مجرّد النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين" من المسلمين "وهو مستنكر ومُدان بأبلغ عبارات الإدانة".

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين في إيران، وفقا لحصيلة رسمية، مقابل مقتل 24 إسرائيليا وإصابة 838 آخرين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية منذ بدء الحرب، وفق القناة 12 الإسرائيلية.