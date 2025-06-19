الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مفاعل آراك وموقع في نطنز

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه الليلة الماضية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت نووية داخل إيران.

وقال الجيش في بيان اليوم الخميس إنه قصف مفاعل "آراك" النووي جنوب غرب العاصمة طهران، وأضاف أنه استهدف موقعا في نطنز جنوبي شرقي طهران يُستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويحتوي على معدات متطورة تُسهم في تسريع البرنامج النووي الإيراني، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضا مواقع صناعية وعسكرية، من بينها مصانع لإنتاج المواد الأولية وأجزاء من الصواريخ الباليستية.

وأوضح أن الهجوم نُفذ بواسطة 40 مقاتلة حربية، استهدفت عشرات المواقع العسكرية في مختلف أنحاء طهران ومناطق أخرى داخل إيران.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش اعتراض 17 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل خلال هجوم ليلة الأربعاء.

وصباح اليوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذه "بنجاح الموجة الـ14 من الهجمات على الأهداف الإستراتيجية للعدو الصهيوني".

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران "ستدفع ثمن" هجماتها على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 مصابين بجروح خطيرة نُقلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة، كما أشارت إلى ارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيراني إلى 65 شخصا.

ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ونحو 2000 مصاب.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.